الجيش الإسرائيلي يطلق "درع الشمال" لـ"كشف" أنفاق لحزب الله

نشر الثلاثاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، إطلاق "حملة درع الشمال"، وذلك بهدف "كشف وإحباط أنفاق إرهابية هجومية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية" على الحدود الشمالية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، موضحا أن حملة "درع الشمال" التي أطلقتها قيادة المنطقة الشمالية بالجيش تأتي بمشاركة هيئة الاستخبارات وسلاح الهندسة وإدارة تطوير وسائل قتالية.

ولفت أدرعي إلى أن الهدف من إطلاق "درع الشمال" هو "إحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله الإرهابي بحفرها إلى داخل أراضينا".

ويضيف أدرعي أنه "منذ العام 2014 ينشط في جيش الدفاع طاقم خاص يقود منذ ذلك الحين التعامل العملياتي والتكنولوجي والاستخباري في قضية الأنفاق في الجبهة الشمالية".

وتابع: "لقد تمكن الطاقم من تطوير خبرة وقدرات واسعة عن مشروع الأنفاق الهجومية التابع لحزب الله"، مضيفا أنه "جاء كشف حفر أنفاق حزب الله قبل أن تشكل تهديدًا فوريًا لمواطني إسرائيل، ويعتبر خرقًا فادحًا للسيادة الإسرائيلية".

واستكمل حديثه، بالقول: "كما يشكل دليلًا آخر للخروقات الخطيرة التي يرتكبها حزب الله، متجاهلًا قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 1701".

وشدد أدرعي على أن "الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية كل ما يجري داخل الأراضي اللبنانية من الخط الأزرق شمالًا"، مشيرا إلى أن "حزب الله يقوم بحفر هذه الأنفاق من المناطق المبنية داخل القرى في جنوب لبنان، وبذلك يمس بدولة لبنان ويخاطر بالمواطنين اللبنانيين".