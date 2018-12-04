نتنياهو يؤكد استمرار عملية "درع الشمال" ويعلق على قضية الأنفاق

القدس (CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، أنه "حدد موقع نفق يربط بين لبنان وإسرائيل ويعمل على إبطاله"، إذ أتت التصريحات بعد ساعات من بدء عملية "درع الشمال" الذي يهدف إلى كشف وتدمير الأنفاق.

وقال الجيش الإسرائيلي إن النفق "يبدأ في قرية كفركلا في لبنان ويصل إلى غرب مدينة ميتولا بشمال إسرائيل"، مضيفاً أن النفق "قد دخل إلى حدود إسرائيل، إلا أنه لم يشكل أي خطر فوري على المواطنين الإسرائيليين".

وكان مراسلو CNN قد رأو حفارات وآلات ثقيلة تعمل في الجانب الإسرائيلي من الحدود الفاصلة بين المدينتين، كما أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، كولونيل جوناثان كونريكوس، خلال مؤتمر صحفي، أن "طول النفق يبلغ مترين بمترين ويقدر طوله إلى 200 متر".

وقال كونريكوس إن هذا النفق هو "الأول من ضمن أنفاق الهجوم العديدة التي حفرت من لبنان إلى إسرائيل من قبل حزب الله"، مضيفاً أن النفق قد حفر "من داخل بيت مدني".

وبدوره أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "كل من يحاول إيذاء إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً"، كما اعتبر أن الأنفاق تعد "انتهاكاً واضحاً للسيادة الإسرائيلية"، مضيفاً أن "العملية ستستمر" بطريقة "سرية وعلنية" أيضاً في إشارة إلى عملية "درع الشمال".

وفي المقابل كان المكتب الإعلامي لحزب الله اللبناني قد قال لـCNN إنه "لا يوجد تعليق من الحزب" بخصوص إعلان الجيش الإسرائيلي شن عملية "درع الشمال" على طول حدوده الشمالية مع لبنان.