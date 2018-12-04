روحاني: إيران لن تسمح بارتسام البسمة علي شفاه "العدو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الظالمة"، الثلاثاء، مشددا على أن بلاده "لن تسمح بارتسام البسمة على شفاه العدو"، حسب تعبيره.

واعتبر روحاني أن "الشعب الإيراني يمر اليوم بامتحان كبير"، مضيفا وفقا للتصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "إننا اليوم ولأول مرة بعد 40 عاما من الصراع مع أمريكا الظالمة حققنا انتصارا منقطع النظير، وبالتالي فإن أمتنا الكبيرة لن تسمح بارتسام البسمة علي شفاه العدو".

وجاءت كلمات روحاني أمام أهالي مدينة شاهرود، وسط البلاد؛ إذ قال إن "أمريكا فشلت في الانقلاب ضد بلادنا، كما سعت إلي تجزئة وفصل خوزستان، وفرض الحظر علي إيران وتحطيم هيبة بلادنا، لكنها فشلت في كل محاولاتها، وهذا يجرنا إلى البحث لماذا أمريكا مستاءة من الشعب الإيراني إلى هذا الحد"، حسب تعبيره.

وتابع: "إن امريكا والصهيونية لا تطيقان إيران القوية، وإن الشعب الإيراني لم ولن يقبل بالمهانة والرضوخ أمام العدو"، وفقا لما جاء على موقع وكالة "إرنا" الإيرانية.