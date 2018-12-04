الأسد: صمود سوريا وكوريا الشمالية قادر على تغيير الساحة الدولية

نشر الثلاثاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، أن ما وصفه بـ"صمود" سوريا وكوريا الشمالية ضد المشاريع الغربية قادر على تغيير الساحة الدولية وإعادة التوازن إليها.

جاء ذلك خلال استقبال الأسد لوفد من كوريا الشمالية برئاسة وزير خارجيتها ري يونغ-هو وبحضور مسؤولين سوريين منهم وزير الخارجية وليد المعلم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال الأسد إنه "على الرغم من اختلاف شكل الحروب والضغوطات التي تتعرض لها سوريا وكوريا الديمقراطية الشعبية، إلا أن جوهرها وهدفها واحد وهو إضعاف الدول التي تمتلك استقلالية القرار وتقف في وجه المشاريع الغربية".

وأضاف الأسد أن "هذه الحروب ليست متعلقة بسوريا وكوريا الشعبية فقط وإنما هي حروب من أجل إعادة رسم خريطة العالم".

واعتبر الأسد أن "العداء الأمريكي لكل الدول المستقلة ليس له حدود جغرافية". وقال إن "الهزائم التي تتعرض لها المشاريع الغربية وصمود الدول المستقلة مثل سوريا وكوريا الديمقراطية الشعبية وغيرها قادر على تغيير الساحة الدولية وإعادة التوازن إليها".