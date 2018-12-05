أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتهم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه "مسؤول" عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات السعودية.

وبعد جلسة استماع مغلقة لمديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جينا هاسبل أمام مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، خرج بعضهم ليتحدث عن قناعته بأنه ولي العهد السعودي يتحمل المسؤولية، دون تقديم دليل أو الكشف عما دار بالجلسة.

وادعى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري بوب كوركر أن الأمير محمد بن سلمان "أمر وراقب عملية قتل" خاشقجي، وقال كوركر بعد جلسة الاستماع: "إذا وقف (ولي العهد) أمام هيئة محلفين فسيتم إدانته بالقتل في 30 دقيقة".

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: "لقد خرجت من جلسة الاستماع بثقة عالية في أن قناعاتي الأولية صحيحة"، في إشارة إلى تصريحاته السابقة للجلسة، التي حمل فيها غراهام ولي العهد السعودي مسؤولية مقتل خاشقجي. وأضاف غراهام أن مديرة CIA قدمت لأعضاء مجلس الشيوخ معلومات لم يسمعوها من قبل.

وبدوره، قال السيناتور روبرت مينديز إنه يشعر بالرضا بعد جلسة الاستماع لمديرة CIA، وذلك بعد عدم مشاركتها في جلسة سابقة بمجلس الشيوخ، لوزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس، حول السعودية، رغم مطالبة الأعضاء بحضورها. وأضاف مينديز أنه أصبح "أكثر اقتناعا بأن الكونغرس يجب أن يتحرك".

في الوقت نفسه، قال السيناتور الديمقراطي ديك دوربين إن ولي العهد السعودي "مسؤول" عن مقتل خاشقجي، وإن مديرة CIA لم تقل شيئا في جلسة الاستماع يُغير قناعاته. ورأى دوربين أنه يجب عقد جلسة استماع أخرى لمديرة CIA أمام جميع أعضاء مجلس الشيوخ وليس مجموعة منهم فقط.

وذكر دوربين أنه كان هناك اختلاف بين جلسة الاستماع لوزيري الخارجية والدفاع وجلسة الاستماع لمديرة الاستخبارات. وقال إن جلسة الاستماع الأخيرة كان فيها "معلومات أكثر وأوضح"، مضيفا أنه أصبح مقتنعا أن ولي العهد السعودي "مسؤول بشكل مباشر أو على الأقل متورط" في مقتل خاشقجي.