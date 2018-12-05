قطر: الملك سلمان يدعو الأمير تميم لحضور القمة الخليجية بالسعودية

نشر الثلاثاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، الثلاثاء، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها المملكة في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتأتي دعوة العاهل السعودي إلى أمير قطر في ظل انقطاع العلاقات بين البلدين والأزمة التي بدأت منتصف عام 2017، بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتهم مع قطر واتهامها بدعم وتمويل الإرهاب.

وكانت القمة الخليجية التي استضافتها الكويت العام الماضي، شهدت غياب قادة السعودية والإمارات والبحرين وكذلك سلطنة عُمان، بينما حضرها أمير قطر وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى وفود على مستوى الوزراء من باقي الدول.