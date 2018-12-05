نشر الأربعاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لوح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، بأن بلاده "لن تتردد" في اللجوء إلى تحقيق دولي حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي إذا حصل "انسداد" في مسار القضية، على حد تعبيره.

وقال جاويش أوغلو إن "التحقيق مستمر وسنواصل حتى النهاية"، مضيفا: "لن نتردد في اللجوء إلى التحقيق الدولي إذا حصل انسداد في مسار القضية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وجاء تصريح جاويش أوغلو بعدما طلب المدعي العام لإسطنبول إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، واتهمهما بالتخطيط لقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال حسن يلمظ القائم بأعمال مدعي عام إسطنبول، في الطلب الذي قدمه لمحكمة تركية، إنه توجد "شكوك قوية" في أن سعود القحطاني وأحمد عسيري "ضمن المخططين للعملية".

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى إن هذه الخطوة من الادعاء التركي "تعكس رؤية أن السلطات السعودية لن تتخذ خطوة رسمية ضد هؤلاء الأشخاص".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بإعفاء القحطاني وعسيري من منصبيهما، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع إعلان النائب العام السعودي عن مقتل خاشقجي إثر "شجار" بالقنصلية السعودية في إسطنبول واعتقال 18 شخصا على ذمة التحقيقات في القضية.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت النيابة السعودية أن التحقيقات أظهرت أن عسيري أمر باستعادة خاشقجي إلى المملكة "بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة"، وأنه تواصل مع القحطاني لتشكيل فريق تنفيذ المهمة، وقالت النيابة إن عدد المعتقلين على ذمة التحقيقات بلغ 21 شخصا، مطالبة بالإعدام لخمسة أشخاص منهم.