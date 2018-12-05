نشر الأربعاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأربعاء، عن جولة جديدة من المشاورات السياسية ستنعقد بين الأطراف اليمنية، الخميس، موجها الشكر إلى السويد والكويت.

جاء ذلك وفقا لما نُشر على حساب مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن على موقع "تويتر".

وجاء على حساب المكتب أنه "يود المبعوث الخاص الإعلان عن استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمينة، في السويد، يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018" .

وأضاف: "يتوجه المبعوث الخاص بخالص الشكر لحكومة السويد لاستضافتها هذه الجولة من المشاورات السياسية، ولحكومة الكويت لتسهيل سفر وفد صنعاء للمشاركة في المشاورات".

بدورها، قالت حنان البدوي، رئيسة قسم الإعلام العام بمكتب المبعوق الأممي إلى اليمن في بيان أرسلته لـCNN عبر البريد الإلكتروني: "نحن نخطط لأسبوع واحد"، في إشارة إلى المشاورات التي ستجمع وفد الحكومة اليمنية ووفد المتمردين الحوثيين.