كيف أجاب غراهام عن سؤال حول محمد بن سلمان ومقتل خاشقجي؟

(CNN)-- قال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، إن هناك ثمنا يتعين على الدول دفعه للقيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة، مضيفا: "لا تقطع شخصًا ما في قنصلية. هذا ليس كثيرًا لنطلبه".

وعندما سُئل غراهام عما إذا كان يعتقد أن قراره الذي يدين قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيساعد على تغيير نهج الإدارة في التعامل مع السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فكان رده أنه "إذا دخلت في فلك الولايات المتحدة، إذا كنت تريد شراء أسلحتنا ودمج اقتصادك في بلدنا، هناك ثمن معين يجب دفعه".

وأوضح: "لا تقطع شخصًا ما في قنصلية"، مستكملا بأنه "هذا ليس كثيرًا لطرحه. وكيف غريب هو هذا؟ ما مدى جنون هذا الرجل في الاعتقاد بأنك تستطيع إغراء شخص ما بقنصلية في تركيا، التي هي في الأساس عدو للمملكة العربية السعودية، وتقتله، ولا أحد سيقول شيئاً عن ذلك؟ وهذا يدل لي على عمق الخطورة التي يتعين علينا التعامل معها"، حسب تعبيره.