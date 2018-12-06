مقتل 3 أشخاص بانفجار بميناء مدينة جابهار جنوب شرق إيران

نشر الخميس ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد ميناء مدينة جابهار، جنوب شرقي إيران، انفجاراً أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة آخرين بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال حاكم مدينة جابهار، رحمدل بامري، لـ"إرنا" إن "إرهابيين هاجموا مقر الشرطة في المدينة بسيارة مفخخة"، كما أفاد مساعد محافظ سيستان وبلوشستان للشئون الأمنية، محمد هادي مرعشي ، أن "التفجير أدى إلى "إصابة عدد من المدنيين بجروح"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.