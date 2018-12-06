قائد عسكري إيراني يتحدث عن تفاصيل بهجوم "جابهار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال العميد محمد باكبور، قائد القوة البرية بالحرس الثوري الإيراني، إن السيارة الانتحارية التي استخدمت في الهجوم على مقر الشرطة، لم تتمكن من الدخول للمقر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان القائد العسكري الإيراني قوله: "إن الانفجار الذي وقع اليوم في جابهار، كان بواسطة هجوم سيارة انتحارية، وللأسف، استشهد مواطنان وجرح اخرون خلال الهجوم"، واصفا العملية بـ"العقيمة ولم تسفر عن أي نتائج للإرهابيين".

وأضاف: "ما بث حول استشهاد قائد شرطة جابهار لا أساس له من الصحة"، مسيرا إلى أن "قوات الحرس الثوري متواجدة وبقوة في الموقع".

من جهته قال رئيس مركز الطوارئ الطبية في ایرانشهر إن "الحادث خلف شهيدين و28 جريحا"، لافتا إلى أن "المصابین نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج و إن حالة ثلاثة منهم، وخيمة"، في حين أن "الشهیدان هما الملازم ثان داریوش رنجبر والجندی المكلف ناصر در زادة".