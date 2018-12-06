البرادعي يعلق على دعوة أمير قطر لقمة الخليح: هل يفاجئنا حكام الخليج؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد البرادعي، مستشار الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، إن دعوة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد لحضور القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية تعتبر خطوة على الطريق الصحيح.

جاء ذلك في تغريدات للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "خطوة على الطريق الصحيح طال انتظارها وآمل أن تتلوها خطوات محددة لحل الخلافات، وأن يكون لدى كافة الأطراف النضج لإدراك أن الكل خاسر في ضوء الانقسام والتشرذم الحالي في العالم العربي! أدعو الله أن لا أكون مخطئاً".

وتابع قائلا: "هل من الممكن أن يفاجئنا حكام دول الخليج بإنهاء خلافاتهم والتركيز على العالم العربي المُدمر وأمن ومستقبل شعوبه أم أنها مجرد أحلام يقظة؟ علينا أن ندرك أن الماضي لا يمكن تغييره وإنما فقط التعلم من أخطاءه! العيش في الماضي يُنسينا المستقبل الذي مازالت لدينا القدرة على تشكيله!".

وأردف: "المشهد العربي العبثي وحالة التخبط التي نمر بها يفرض أسئلة وجودية لابد من الإجابة عليها قبل أن يجرفنا التيار : هل هناك اتفاق على من نحن؟ هل هناك اتفاق على المصالح المشتركة وعلى مفهوم الأمن القومي؟ هل لدينا رؤية موحدة للأخطار التي تواجهنا ومن هو العدو ومن هو الصديق؟".