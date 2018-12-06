دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية القادمة له مؤشر أن مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر، ودلالة على نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية بخلق سوق خليجي مشترك.

وأتت تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بعد أن أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووكالة الأنباء القطرية أن "العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز دعا أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستجرى بالرياض في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

ورأى قرقاش أن "الأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة"، كما تابع قائلاً في تغريدة أخرى إن "الواقعية السياسية الحالية مكنت مجلس التعاون من استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية، (فيما) الحرص المسؤول للرياض وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي".

ويذكر أن الدعوة قد أتت بعد يوم من إعلان قطر انسحابها من أوبك، إذ قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الإثنين إن "هذا القرار يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا".