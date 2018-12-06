نشر الخميس ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن "الإرهابيين المدعومين من الخارج" الذين يقفون وراء تفجير السيارة المفخخة في مدينة جابهار، جنوب شرقي إيران، سيقدمون إلى "العدالة".

وفي حسابه على موقع "تويتر"، توعد ظريف من وصفهم بـ"الإرهابيين"، الخميس، قائلا إن "الإرهابيين المدعومين من الخارج يقتلون الأبرياء ويجرحونهم في تشابهار. وكما أوضحنا في الماضي، فإن مثل هذه الجرائم لن تمر دون عقاب".

وتحدث عن واقعة أشار إلى أنها حدثت "عام 2010"، حيث "اعترضت خدماتنا الأمنية متطرفين في طريقهم من الإمارات"، مشددا على أن "إيران ستجلب الإرهابيين وسادتهم إلى العدالة"، حسب تعبيره.

ولقى شرطيان مصرعهما وأصيب 28 آخرين في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف مقر قيادة الشرطة في جابهار، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الخميس.