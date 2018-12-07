حكومة الأردن: نحترم حق الاحتجاج ونرفض مخالفة القانون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية، الجمعة، أنها "تحترم حرية التعبير عن الراي والاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية، وتعتبره حقا دستوريا للمواطنين".

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على موقعها الإلكتروني، حيث شددت بيان لها على أنها "إذ تلتزم بحماية هذا الحق وحماية المحتجين؛ فإنها تؤكد أيضا أنها ملتزمة بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم بما ينسجم مع القوانين التي يشكل احترامها والالتزام بها حقا لكل المواطنين وواجبا على الحكومة".

وشددت على أن "الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام أو إيقاع الضرر بالمنشآت العامة"، مشيرة إلى أنها "ملتزمة بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين".