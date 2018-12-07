قاسمي عن تفجير جابهار بإيران: الإرهابيون ترعرعوا بأحضان دول بالمنطقة

نشر الجمعة ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الهجوم الذي وقع في منطقة جابهاء، جنوب شرق اليمن، نفذه إرهابيون ترعرعوا في أحضان دول بالمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "إن الإرهابيين الذين ترعرعوا في احضان بعض الدول والمراكز المروجة للعنف والتطرف في المنطقة، قد ارتكبوا الیوم مرة اخرى عملا شریرا ومناهضا للبشریة في منطقة جابهار الاقتصادیة للمساس، عبر الایحاء بزعزعة الامن، بالتنمیة الاقتصادیة الجاریة حالیا بالتعاون مع دول المنطقة وفي مسار الازدهار الاقتصادي والامن والاستقرار في حدود البلاد الشرقیة".

وأضاف: "من المؤكد ان مرتكبي العنف ودعاة الموت المؤتمرین بأوامر مراكز معروفة، أینما كانوا، سیدفعون ثمنا باهظا لارتكابهم هذه الجریمة".

ولقى شرطيان مصرعهما وأصيب 28 آخرين في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف مقر قيادة الشرطة في جابهار، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الخميس.