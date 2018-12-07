دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ما وصفوه بـ"الفرق" بين اهتمام الإعلام بتصريحات وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، ونظيره القطري، سعد الكعبي، على هامش اجتماعات الدول المصدرة للنفط في النمسا.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تداوله النشطاء التفاف المراسلين والإعلاميين حول الوزير السعودي في حين يجلس بجانبه وزير النفط القطري يحاوره إعلامي واحد، وفيما يلي نستعرض كلك عددا من أبرز الردود التعليقات الواردة: