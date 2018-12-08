مسؤول إيراني: سنرد بحزم على المتورطين بهجوم "جابهار"

نشر ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال العميد حسين اشتري، قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، إن بلاده سترد بحزم على العناصر المتورطة في الهجوم الذي استهدف مقرا للشرطة في ميناء جابهار، جنوب شرق إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان أشتري، قوله: "لیعلم الاعداء انهم لن یتمكنوا من ثني ارادة القوات المسلحة الإيرانية والشعب الإیرانی من خلال اللجوء إلى مثل هذه التحركات العمیاء والمشبوهة".

وتابع قائلا: "ارهابی انتحاری حاول صباح الخمیس الماضی ان یقتحم بشاحنة صغیرة یقودها، مقر قوی الامن الداخلی فی میناء جابهار وقد تصدی رجال الامن له في الوقت المناسب ما حدا به لتفجیر السیارة خارج المق".

وأضاف المسؤول الأمني الإيراني قائلا: "الاعداء یعملون على بث الفوضی وانعدام الامن في البلاد لكن علیهم ان یعلموا بانهم لن یتمكنوا من تقویض ارادة الشعب الإیرانی والقوات المسلحة من خلال تمسكهم بمثل هذه التحركات العمیاء.. وقوی الامن تؤدي مهامها باقتدار وسترد بحزم على العناصر الضالعة في الهجوم الإرهاب على جابهار".