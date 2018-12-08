بالذكرى الـ4 للبيعة.. من هو الملك سلمان أحد "السديرين الـ7"؟

نشر ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أربع سنوات على مبايعة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكا على المملكة، خلفا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفيما يلي نستعرض لكم بالنقاط نبذة عن مسيرته:

- ولد في ديسمبر/ كانون الثاني 1935 في الرياض

- والده هو الملك عبدالعزيز آل سعود ووالدته حصة السديري

- أحد "السديري الـ7" وهم أبناء الملك عبدالعزيز من حصة السديري والذين يعتبرون الأكثر نفوذا في بيت آل سعود.

- حفظ القرآن بسن الـ10

- ابنه سلطان كان أحد رواد الفضاء على متن رحلة المكوك ديسكفري العام 1985

- من 1955-1960 ومن 1963-2011: أميرا للرياض

- نوفمبر 2011 شغل منصب وزير الدفاع بعد وفاة شقيقه الأمير سلطان

- 18 يونيو 2012 تسميته وليا للعهد

- 28 أغسطس 2012، يتولى مهام إدارة الدولة لأول مرة بعد سفر الملك عبدالله بـ"مغادرة خاصة".

- 22 يناير 2015 رسميا الملك سلمان يتولى منصبة كعاهل للبلاد.

- مايو 2017 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يروز السعودية ويلتقي الملك سلمان بأول زيارة له خارج أمريكا منذ فوزه بسباق الرئاسة.

- نوفمبر 2017، يأمر الملك سلمان بحملة تحقيقات بقضايا فساد شملك أمراء ووزراء ومسؤولين سابقين.