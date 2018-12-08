نيكي هايلي عن مقتل خاشقجي: لا يمكن تمريره أو التغاضي عنه

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المستقيلة لدى الأمم المتحدة، إن قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول "لا يمكن تمريره أو التغاضي عنه".

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جاء ذلك في مقابلة أجرتها هايلي مع مجلة اتلانتيك، الأربعاء، ونشرت الجمعة، حيث قالت: "ملف خاشقجي بشكل عام لا يمكن تمريره، لا يمكننا ذلك، والسبب هو أن هناك مسؤولين حكوميين سعوديين شرعوا بتنفيذ ذلك في قنصليتهم، لا يجب تمرير ذلك ولا يمكننا التغاضي عن ذلك أو القول إن الأمر عادي أبدا ".

وردا على سؤال حول علاقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالقضية، قالت هيلي إنه أمر "يتوجب على الإدارة (الأمريكية) الحسم فيه، إنها حكومته، حكومته من قام بذلك".

ويشار إلى أن تصريحات هايلي تتعارض مع التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ووزير خارجيته، مايك بومبيو دفاعا عن ولي العهد السعودي والتأكيد على أن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية أو ما يُعرف بـ"CIA" لا يخلص إلى "دليل دامغ" ضد ولي العهد.