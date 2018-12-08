دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الناشط السعودي المعارض عمر عبدالعزيز أغنية عن الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال عبدالعزيز، في تغريدة مع فيديو الأغنية عبر حسابه على تويتر، إن هذه الأغنية أهديها لفقيد الشعب.. جمال خاشقجي الذي ترك رحيله في قلوبنا جرحا لا يندمل". وأشار عبدالعزيز إلى أن الأغنية بصوته ومن كلمات المعارض السعودي أحمد بن راشد بن سعيد.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

‏ما ليس يُمحى بالأسيدْ

اسمي الذي حاز الخلود

يا قاتلي إني هنا

لو قطّعوني بالحديد!

أنا إن طُحنتُ وإن نُشرتُ

وإن صُهرت

غداً أعود

لا تسألوا عن جثتي

فأنا المخلّد والشهيد

الكون ضاق بقبحكم

وأنا الجمال بلا حدود

ما ضاقت الدنيا عليّ

وقد نجوت من اللحود

خنقوا حروفي كي تموت

فصرت أغنية الوجود

وكانت CNN حصلت على أكثر من 400 رسالة من عبدالعزيز، المقيم بكندا، تبادلها مع خاشقجي، عبر تطبيق "WhatsApp" على مدار عام قبل مقتله. وأظهرت الرسائل أنهما كانا يسعيان إلى تشكيل "جيش إلكتروني" بهدف "إشراك الشباب السعودي في الوطن وفضح الدعاية الحكومية على وسائل الإعلام الاجتماعية".