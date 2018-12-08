الرميحي يغرد بصورة لـ"الحمدين": صورة بألف تعليق.. ونشطاء يتفاعلون

نشر ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، صورة لحمد بن خليفة والد أمير قطر الحالي، تميم بن حمد إلى جانب رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم.

وعلق الرميحي على الصورة التي نشرها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "صورة عن الف تعليق"، لينقسم المغردون بين من يلقي اللوم عليهما في أصل الخلاف الخليجي، بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وبين نشطاء وضفوهما بـ"فخر التاريخ القطري الحديث".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من تعليقات المغردين: