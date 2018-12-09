وزير خارجية البحرين: لبنان الآن ينأى بنفسه عن نفسه

نشر الأحد ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2018

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، إن لبنان اختار النأي بنفسه عن العرب والآن ينأى بنفسه عن نفسه وسلامه حدوده، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لبنان اختار ان ’ينأى بنفسه‘ عن العرب ، و الان ينأى بنفسه عن نفسه و سلامة حدوده".

وكان وزير الخارجية البحريني انتقد حزب الله اللبناني في تغريدات سابقة، حيث قال: "أليس قيام حزب الله الإرهابي بحفر الأنفاق عبر حدود لبنان هو تهديد صريح لاستقرار لبنان وهو شريك الحكم فيه؟".

وأضاف: "من يتحمل المسؤولية حين تأخذ الدول المجاورة على عاتقها مهمة التخلص من هذا الخطر الذي يهددها؟".