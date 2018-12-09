دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مجلس التعاون الخليجي، مساء الأحد، في البيان الختامي للقمة الـ39 بالرياض، على رفضه أي "استغلال" لقضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، للمساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

وأعرب مجلس التعاون الخليجي عن "دعمه وتأييده للمملكة العربية السعودية فيما اتخذته من إجراءات تجاه التعامل مع ملف قضية مقتل خاشقجي، وما قامت به من جهود بهذا الشأن، وحرصها على تلقي كافة المعلومات للوصول الى حقيقة ما حدث".

وأشاد المجلس بما تضمنته البيانات الصادرة عن الجهات المختصة في السعودية بالكشف عما أسفرت عنه التحقيقات التي تمت في هذه القضية، ورأى المجلس أنها تعبر عن التزام السعودية، بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة"، مؤكدا على "رفضه القاطع لاستغلال هذه القضية للمساس بسيادة قرار السعودية وأمنها واستقرارها، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مجلس التعاون".

من جانبه، قال وزير الخارجية عادل الجبير، في مؤتمر صحفي بعد اختتام القمة، إنه "لن نسلم مواطنينا"، وذلك ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول مطالبة النيابة التركية بتوقيف نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني. وأعرب الجبير عن استغرابه من أن تركيا "لا تتعاون معنا في التحقيقات وتطالب بتسليم مواطنينا".