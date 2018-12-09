دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأعلام قطر مرفوعة في العاصمة السعودية، الرياض، التي تستضيف قمة دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد.

أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم، قمة تعزز مسيرة مجلس التعاون ومكتسباته، ونشكر الشقيقة الكويت على جهودها ونثمن دورها، كما نرحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل".

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، ذهب مغردون إلى تمني "عودة وحدة الصف والكلمة في البيت الخليجي" وفيما يلي نستعرض لكم عددا من هذه التغريدات: