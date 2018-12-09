تقرير: كوشنر قدم نصائح لولي عهد السعودية حول "كيفية تهدئة العاصفة"

نشر الأحد ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2018

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقريرا قالت فيه إن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط قدم نصائح لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حول "كيفية تهدئة العاصفة".

وذكرت الصحيفة في التقرير الذي كتبه كيفن بون أن كوشنر "حث ولي العهد السعودي على حل النزاعات حول المنطقة وتجنب أي إحراجات جديدة"، وذلك نقلا عن مصدر سعودي مطلع على الحوار بينهما.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الأمير محمد بن سلمان وكوشنر يتحدثان مستخدمين اسميهما الأولين فقط في المكالمات والرسائل النصية بينهما وأن التواصل استمر بعد احداث الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ويذكر أن كوشنر أوضح في تصريحات سابقة لـCNN خلال منتدى سيتيزن أنه نصح ولي العهد السعودي قائلا: "يجب أن تجري تحقيقا شفافا وتأخذ هذه القضية على محمل الجد" وأردف قائلا: "سنرى" إذا كان سيأخذ بالنصيحة.

وأشاد كوشنر بالإصلاحات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان، حيث قال: "لقد أجروا الكثير من الإصلاحات وساعدونا في تتبع مصادر تمويل الإرهاب، وأن نحارب من يحاولون تشويه سمعة الدين، لقد صنعوا التاريخ العام الماضي"، وتابع قائلا: "لذلك يحذونا الأمل بأن نواصل العمل من أجل تحقيق المصالح الأمريكية، وأن نكبح العدوان الإيراني، سنواصل التركيز على ذلك"، وشدد على أن السعودية حليف قوي جدا في هذا المجال.