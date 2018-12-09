السيناتور روبيو لـCNN: تحالفنا مع السعودية والسعوديين وليس مع ولي العهد

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا يجب أن تكون دولة تغض الطرف عن حلفائها عندما يرتكبون شيئا مروعا، وذلك في تعليقه على موقف إدارة ترامب من قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال روبيو، في مقابلة مع CNN، إن "التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية هو تحالف مهم، ولكن تحالفنا مع السعودية والسعوديين وليس مع ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)".

وأضاف روبيو: "لا نحتاج إلى دليل مباشر على أنه أمر بتنفيذ العملية، وخلاصة القول هي أنه لا يمكن لـ17 شخصا من المقربين منه أن يسافروا على طائرة خاصة إلى دولة أخرى ويدخلون القنصلية ويقتلون شخصا ويعودون دون علمه بذلك".

ورأى روبيو أنه "لا يمكن تصديق أن شخصا بقوته ونفوذه وسيطرته لم يكن على علم بالعملية أو لم يأمر بها، خاصة مع ما نعرفه عن هذه الحكومة". وقال: "تحالفنا قوي ولكن يجب أن يكون هناك محاسبة على ما حدث وتأكيد أن أمريكا ليست داعمة أو متساهلة لهذه النوعيات من الجرائم".

وأكد روبيو أن "تحالفاتنا مهمة ولكن لا يجب أن تكون بلا حدود"، وقال إن "انتهاكات حقوق الإنسان تؤدي إلى عدم الاستقرار حول العالم وتغذي التطرف، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الإطاحة بحكومات، والأشخاص الذين سيستلون على السلطة سوف يكرهوننا لأننا لم ندافع عن هؤلاء الذين تعرضوا لانتهاكات"، مضيفا: "ليس من مصلحتنا أن نكون مدافعين عن انتهاكات حقوق الإنسان".