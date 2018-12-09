الرميحي ينتقد "تجاهل قمم قطر" برسم للخارجية السعودية: مؤشر لقمة اليوم

نشر الأحد ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، رسما بيانيا نشرته وزارة الخارجية السعودية على صفحتها بتويتر بعنوان "محطات من قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ التأسيس عام 1981".

وعلق الرميحي على هذا الرسم في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "طبعا هناك تجاهل واضح للاتفاقيات التي تم اقرارها بالقمم التي استضافتها قطر فقط لأنها في الدوحة!! وهذا يعطي مؤشر لقمتهم التي يستضيفونها اليوم وسوء النية المبيتة".

وتستضيف العاصمة السعودية، الرياض، الأحد القمة الخليجية الـ39 وبروز ملف الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، إلى جانب ملفات أخرى مثل الأزمة اليمينة.

ويذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد لحضور القمة الخليجية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية في وقت سابق.