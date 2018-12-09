الجبير: سياساتنا تجاه قطر هدفها تعديل موقفها.. ودول الخليج أسرة واحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، مع اختتام القمة الـ39 لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، أن أي خلاف بين دول المجلس يجب أن يُحل داخله.

وقال الجبير إن هناك مواقف من الدول الأربع (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر) "معروفة وعلنية جدا" فيما يتعلق بأزمة قطر، مضيفا: "هناك طلبات قدمت لقطر للتعامل معها، والأمر بيد قطر في أن تستجيب لهذه الطلبات وتعدل عن سياساتها السلبية لتكون عضوا فعالا في مجلس التعاون الخليجي".

وشدد الجبير على أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي "حريصون جدا على ألا يكون لأزمة قطر تأثير على المجلس وأعماله، والهدف الحفاظ على هذا الكيان المهم حتى انتهاء الأزمة". وقال إن "دول الخليج كلها أسرة واحدة، تاريخنا واحد حاضرنا واحد ومستقبلنا واحد، إذا حدث خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي".

واعتبر الجبير أن "السياسات التي تبنتها قطر في دعم التطرف والتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا أدت إلى الأزمة"، وقال إن "هدف السياسات التي اتخذناها هو جعل قطر تعدل موقفها، لأن الموقف الذي تبنته قطر يسيء لنا كدول ويسيء للمجلس ككل، وهذا الخلاف نأمل أن تغير قطر سياساتها حتى نتجاوز هذا الأمر".