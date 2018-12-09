نشر الأحد ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية الإسلامي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، جدلا بعد تغريدة نشرها حول ما بات يعرف بـ"الذباب الإلكتروني" (حسابات مسخرة لقيادة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد جهة معينة)

وقال السويدان في تغريدته: "هل لاحظتم أن الذباب الإلكتروني في تويتر.. أكثر منه في فيسبوك.. هل هذا لأن انتشار تويتر في الخليج أكثر من انتشار فيسبوك، وبالتالي فإن دولة خليجية معينة وراء معظم الذباب!"

ونالت التغريدة نحو ثلاثة آلاف تعليق بعد نحو 14 ساعة من نشرها، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الردود: