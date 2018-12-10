رسالة وتحذير من الجيش المصري لأصحاب شركات ومصانع الأقمشة

نشر الاثنين ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجَّه الجيش المصري، الإثنين، رسالة إلى أصحاب شركات ومصانع الأقمشة والمنسوجات في البلاد، دعاهم فيها إلى "عدم استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهة بالملابس العسكرية".

وجاء في البيان الذي نشره المتحدث العسكري المصري، عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بأصحاب الشركات والمصانع العاملة فى مجال المنسوجات والأقمشة عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية حفاظاً على الأمن القومي المصري".

كما أرجع المتحدث العسكري المصري السبب وراء تلك الرسالة إلى "منع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس في أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين"، مضيفا: "تحذر القوات المسلحة بأن من يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية"، فيما تمت دعوة المصريين إلى "الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بذلك".

واختتم المتحدث العسكري المصري بيانه بالإعلان عن تكثيف "القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة؛ لمنع دخول أى ملابس أو أقمشة شبيه بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد".