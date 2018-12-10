نشر الاثنين ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأت الرئاسة التركية، الإثنين، أن البحث عن العدالة من أجل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي "سيكون في صالح المجتمع"، معتبرة أن رفض السعودية تسليم المشتبه بهم في مقتل خاشقجي "مخيب للآمال".

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن "رد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير على طلب تركيا تسليم قتلة خاشقجي مخيب للآمال"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

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وأضاف ألطون أن "طلب تركيا تسليم المتهمين، وفر فرصة للسلطات السعودية كي تظهر للعالم استعدادها للكشف عن كافة ملابسات جريمة قتل خاشقجي، كما أن رفض تسليم قتلة خاشقجي يجعل الذين يتهمون السعودية بمحاولة التستر على الجريمة، على حق".

وكان الجبير قال، في مؤتمر صحفي الأحد، إن السعودية لن تسلم مواطنيها، وذلك ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول مطالبة النيابة التركية بتوقيف نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني.

وأعرب الجبير عن استغرابه من أن تركيا "لا تتعاون معنا في التحقيقات وتطالب بتسليم مواطنينا". وقال الجبير إن "الحكومة التركية لم تبد تعاونا ومصداقية فيما يتعلق بالأدلة الممكن الاستفادة منها في مسار التحقيق في القضية".