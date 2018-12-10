وزير العدل التركي: السعودية لم تقدم الدعم اللازم لنا في قضية خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، أن المملكة العربية السعودية "لم تقدم الدعم اللازم لنا" في إطار قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال وزير العدل التركي إن السعودية "التزمت الصمت إزاء المطالب التركية"، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية، الإثنين.

وذكر وزير العدل التركي: "قدمت السعودية بادئ ذي بدء تصريحات متناقضة (حول مقتل خاشقجي) ولكن إصرار تركيا، كشف تفاصيل هذه الحادثة بوضوح"، مضيفا: "نؤكّد مجددًا على مطالبنا القانونية في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون بناءً وعنصرًا مساعدًا، لكننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه؛ سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي".