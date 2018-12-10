نشر الاثنين ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مغردون على موقع "تويتر" فيديو لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال التقاط قادة الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ39 بالسعودية صورة تذكارية، الأحد.

وبحسب ما كتبه المغردون فقد كان أمير الكويت "يتفقد علم قطر"، فيما رد عليه وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، الذي ترأس وفد بلاده بالقمة الخليجية، بتقبيل رأسه.

وفيما يلي أبرز ما تداوله المغردون:

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