15 ألف أسير ضمن صفقة تبادلية بين الحكومة اليمنية والحوثيين

نشر الثلاثاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أدرج فريقا التفاوض اليمنيان اسم 15 ألف أسير ضمن صفقة تبادلية للأسرى خلال المفاوضات المنعقدة في السويد الثلاثاء.

وتعليقا على هذه الصفقة قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني لـCNN: "هذه لحظة مهمة في المفاوضات بعد 6 أيام من تبادل الاقتراحات"، على حد تعبيره.

وكشف اليماني عن تسليمه 8567 اسما للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في الوقت الذي قدم فيه الحوثيون اسم 7000 أسير، وفقا لما قاله عضو في وفد التفاوض يدعى، حامد العاصم لـCNN.

وقال العاصم إن كل طرف سيقوم بالتحقق من الأسماء التي تلقاها قبل أن تبدأ المفاوضات لإيجاد الطريقة التي سيتم اتباعها لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

بدوره قال اليماني لـCNN: "سنواصل العملية مقتنعين بأن القوائم مفتوحة ويمكن توسيعها في المستقبل".

وبينما تم التوصل لهذا الاتفاق، تبقى قضيتا فرض السيطرة على ميناء الحُديدة أو تشغيل الرحلات في مطار صنعاء خارج إطار الاتفاقات، وفقا لليماني والعاصم.