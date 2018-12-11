بشهادة أممية.. تقدم في محادثات السلام اليمنية بالسويد

(CNN)-- في اليوم الخامس من محادثات السلام اليمنية في السويد، يقول المبعوث الأممي الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث، إن الطرفين قد "أحرزا تقدما في عدد من القضايا"، في إشارة إلى وفدي الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.

وكان الطرفان يناقشان تفاصيل إعادة فتح مطار صنعاء، وإجراءات إنهاء التصعيد العسكري في كل من تعز والحديدة، وتنفيذ تبادل اتفاق الأسرى، وكذلك الوضع الاقتصادي، حسب بيان من مكتب غريفيث.

ويقول غريفيث: "الأمل هو الوساطة. إذا لم تقدم شعورا بالتفاؤل والأمل بالنسبة للأطراف، فلن تشجع الناس على السير. آمل أن نتمكن من تحقيق بعض الإنجازات في اليومين المقبلين".

وذكر المبعوث الخاص إلى اليمن أنه سيتم الإعلان عن اتفاقات ملموسة بنهاية هذه الجولة، موضحا أنه يجري الآن بحث موعد ومكان الجولة المقبلة من المشاورات مع الطرفين.

وأشار إلى أن الموعد المستقبلي هو بداية العام المقبل، ليؤكد من جديد تشجيعه للروح الإيجابية والجدية التي أظهرها الطرفان في هذه الجولة، فضلا عن أنه لا يزال لديه الطموح بشأن نتائج هذه الجولة.