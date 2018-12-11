صورة جمال خاشقجي على غلاف مجلة "تايم" الأمريكية.. فما السبب؟

نشر الثلاثاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تصدرت صورة الإعلامي السعودي، الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول، جمال خاشقجي، غلاف مجلة "تايم" الأمريكية، بعد اختياره للفوز بشخصية العام إلى جانب عدد من الصحفيين.

واختارت المجلة عددا من الصحفيين أطلقت عليهم اسم "الحراس" للفوز بجائزة شخصية عام 2018، وقد تضمنت هذه القائمة اسم خاشقجي، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار شخص متوف للفوز بهذه الجائزة.

وظهرت صورة خاشقجي على غلاف إحدى النسخ من المجلة كما ظهرت صور الصحفيين الآخرين الذين تم اختيارهم على نسخ أخرى، تكريما لجهودهم في البحث عن الحقيقة.

وضمت قائمة الفائزين أيضا صحفيين يعملان لدى وكالة رويترز، وقد تم اعتقالهما أثناء تغطيتهما لما كانت تتعرض له أقلية الروهنغا المسلمة في ميانمار.

وشملت القائمة أيضا صحفيين من صحيفة "Capital Gazette" التي تعرضت لهجوم راح ضحيته 5 أشخاص، ورئيسة تحرير صحيفة فلبينية، محتجزة بتهم تهرب ضريبي، لكن النشطاء المؤيدين لحرية التعبير حذروا من أن يكون اعتقالها جزءا من حرب يشنها الرئيس الفلبيني على معارضيه.

ويأتي اختيار هؤلاء الصحفيين للفوز بجائزة شخصية عام 2018، بسبب نضالهم من أجل الوصول إلى الحقيقة، تحت عنوان "الحرب على الحقيقة".

واختارت المجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتلال المركز الثاني وجاء المحقق الخاص، روبيرت مولر، في المركز الثالث.