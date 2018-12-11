مصدر لـCNN: مجلس النواب الأمريكي قد يحقق في علاقة كوشنر ومحمد بن سلمان

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يخطط النائب الأمريكي إيليوت إنجل، الذي من المتوقع أن يرأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لإجراء مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكره تيم مولفي المتحدث باسم إنجل.

وقال مولفي إن إنجل "ملتزم بإجراء مراجعة من الأعلى إلى الأسفل للسياسة الأمريكية تجاه السعودية، وذلك يشمل ما أثر على رد الولايات المتحدة بشأن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي".

وبسؤاله عما إذا كان ذلك يعني التحقيق في العلاقات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، قال مولفي: "كل شيء مطروح على الطاولة". وكانت صحيفة "نيويورك تايمو" ذكرت، الأحد الماضي، أن كوشنر قدم المشورة لولي العهد السعودي حول "كيفية التصدي للعاصفة" التي هبت إثر مقتل خاشقجي.

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وتعد تصريحات المتحدث باسم إنجل أحدث إشارة على أن تعامل البيت الأبيض مع قضية خاشقجي سوف يصطدم بمواجهة في الكونغرس مع بدء الدورة الجديدة في يناير وسيطرة الحزب الديمقراطي على أغلبية مجلس النواب. وكان النائب آدم شيف، الذي يتوقع أن يرأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، أعلن أنه سوف يحقق أيضا في قضية خاشقجي.

بينما قد يصوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري خلال أيام على مشروع قانون لوقف الدعم الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن. كما تدور مناقشات حول مشروع قانون آخر لتعليق بيع الأسلحة للسعودية.