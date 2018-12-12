الجبير يتحدث عن أهمية إنشاء كيان في البحر الأحمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— القى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الضوء، على أهمية إيجاد كيان وآلية تعاون مشتركة تضم الدول المطلة على البحر الأحمر وما يترتب على ذلك من مصالح مشتركة.

جاء ذلك في كلمة القاها الجبير، الأربعاء، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، حيث قال: "إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي لنستطيع أن نتعاون في الأمور الاقتصادية والبيئية والأمنية التي تهم كل دولنا واعتقد أن هذا الكيان سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة كما أنه سيساهم في تعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة ويربط اقتصادنا مع بعض".

وتابع الجبير قائلا إن هذا الكيان "سيساهم في إيجاد تناغم في التنمية بين دولنا في هذه المنطقة الحساسة وبالتالي يساهم في منع أي قوى خارجية في أن تستطيع أن تلعب دورا سلبيا في هذه المنطقة الحساسة".

ونشرت وزارة الخارجية السعودي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو يبين نظرة المملكة إلى البحر الأحمر وأهميته بالتزامن مع بدء جلسات الاجتماع.