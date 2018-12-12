قرقاش: قطر مستمرة بالأذى وتبحث عن صلح "حب الخشوم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن قطر مستمرة في الأذى والتحريض على الجار، لافتا إلى أنها وفي الوقت ذاته تبحث عن صلح "حب الخشوم".

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار وفي الآن ذاته تبحث عن صلح ’حب الخشوم‘، موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاع لمؤامراته وأحلامه".

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أكد في مؤتمر صحفي الأحد، مع اختتام القمة الـ39 لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، أن أي خلاف بين دول المجلس يجب أن يُحل داخله، قائلا إن هناك مواقف من الدول الأربع (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر) "معروفة وعلنية جدا" فيما يتعلق بأزمة قطر، مضيفا: "هناك طلبات قدمت لقطر للتعامل معها، والأمر بيد قطر في أن تستجيب لهذه الطلبات وتعدل عن سياساتها السلبية لتكون عضوا فعالا في مجلس التعاون الخليجي".

ويذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان، وجه دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحضور القمة الخليجية بالرياض، إلا أن أمير قطر لم يحضر، إذ قاد الوفد القطري في القمة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.