دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هدد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي حزب الله اللبناني من التعرض للعمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية شمال البلاد وزالتي أطلق عليها اسم "درع الشمال" مؤكدا أن أي اعتداء أو تصدي سيواجه بضربات لا يمكن للحزب تصورها.

وأوضح نتنياهو قائلا في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "كشفنا الآن عن النفق الثالث الذي حفره حزب الله داخل أراضينا وننزع سلاح الأنفاق بشكل ممنهج. لو ارتكب حزب الله خطأ فادحا واعتدى علينا أو تصدى لعملية درع الشمال، فسيتكبد ضربات لا يمكن له حتى أن يتصورها".

وأضاف: "لقد اعتقد حزب الله أنه يحفر الأنفاق بدون أي معوقات. علمنا عن أنشطته وخططنا للقيام بعملية وهذا السر لم يسرب. حافظنا على السر وخططنا لذلك بشكل دقيق. ننفذ ما خططنا له تماما ولكننا مستعدون أيضا لأي طارئ. توجد هنا قوة نيران هائلة. نحن مستعدون لذلك أيضا من جميع الاتجاهات. درع الشمال".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "نحن في أوج عملية من شأنها تحييد تهديد الأنفاق. هذا هو جزء من الجهود الرئيسية التي نبذلها من أجل تحييد التهديد الذي يشكله حزب الله على دولة إسرائيل. نحن ننزع الأسلحة الدقيقة التابعة لحزب الله ونحقق نجاحا باهرا ونحارب صواريخه وقذائفه والآن جاء الجهد الثالث وهو تحييد تهديد الأنفاق".

ولفت نتنياهو إلى أن "القادة والمقاتلون مستعدون لمواجهة جميع السيناريوهات. لو حدث تصعيد فهو سيكون قويا وقاسيا جدا بالنسبة لحزب الله".