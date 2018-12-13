سقوط قتلى وإصابة العشرات في حادث قطار بالعاصمة التركية

نشر الخميس ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- أعلنت ولاية أنقرة التركية، الخميس، عن مصرع 7 أشخاص في حادث تحطم قطار فائق السرعة، وإصابة 46 بينهم 3 في حالة حرجة.

وحسب وكالة الأناضول فإن سائق القطار من بين القتلى، وكان حاكم المدينة فاسيب شاهين الذي عقد مؤتمرا صحفيا فى موقع الحادث كان قد قال في وقت سابق أن 43 شخصا أصيبوا فى الحادث الذى وقع فى حوالى الساعة 6.30 صباحا بالتوقيت المحلي الخميس.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية للأنباء أن القطار خرج عن القضبان واصطدم بممر علوي في محطة مارساندز في أنقرة، ما تسبب في انهيار جزء من الجسر فوق عربتين من القطار، فيما انقلبت عربات أخرى، ما أدى إلى إصابة العديد من الركاب.

وأظهر فيديو من مكان الحادث أن عمال الإنقاذ يمرون بأكوام من المعدن المشوه، بينما يتابعون جهود إنقاذ المصابين الذين يتم إجلاؤهم بين الحطام.

وأفادت وكالة الأناضول بأن القطار كان في طريقه بين العاصمة وقونية عندما تحطم.

بدوره، قال حاكم أنقرة: "أملنا هو أن عدد القتلى لا يزيد ولكن وحداتنا تعمل"، مشيرا إلى أنه بمجرد اكتمال عمليات الإنقاذ "سنتمكن من مشاركة المزيد من المعلومات بما في ذلك الأرقام".

ولا تزال جهود الإنقاذ جارية. وقال حاكم أنقرة إنه "في هذه المرحلة، يجب بذل الجهود من الناحية الفنية، لذا فإن الفرق تظهر أقصى درجات الحساسية".