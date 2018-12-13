إسرائيل تعلن مقتل شخصين في هجوم بالرصاص بالضفة الغربية

القدس (CNN)-- قُتل شخصان بالرصاص وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في محطة للحافلات على طريق رئيسي بالضفة الغربية، حسبما قال إيلي بن، مدير عام دائرة الطوارئ الإسرائيلية (MDA)، في مقابلة أجرأها التلفزيون الإسرائيلي معه.

وفي بيان للجيش الإسرائيلي، فقد أفاد بأن المسلح خرج من سيارة وفتح النار على الجنود والمدنيين الذين كانوا يقفون في موقف الحافلات، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم فر من المكان.

وقع إطلاق النار على بعد أقل من كيلومترين جنوب مستوطنة أوفرا، التي شهدت هجوما بواسطة سيارة مسرعة، الأحد الماضي، عن إصابة 7 أشخاص ووفاة طفل لأحد المصابين، الأربعاء.

وكانت القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني يشتبه في قيامه بإطلاق الرصاص في هجوم، الأحد الماضي، وذلك خدلا مداهمة الليلة الماضية بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية.