بعد اختبائه شهرين.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الفلسطيني نعالوة

نشر الخميس ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح الخميس، أن فلسطينيا يشتبه في قيامه بإطلاق نار في منطقة صناعية بالضفة الغربية قبل شهرين قتل بالرصاص الليلة الماضية في الضفة الغربية.

القتيل الفلسطيني يدعى أشرف نعالوة ويبلغ من العمر 23 عاما، وهو من قرية شويكة بالضفة الغربية.

وكان هاربا لمدة شهرين بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين. حيث نفذ الهجوم في مصنع يعمل فيه كل من الضحايا والمهاجم.

بدوره، وصف أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الفلسطيني نعالوة بـ"الإرهابي"، قائلا إنه "قتل كيم ليفينغروند وزيف حجبي اللذين كانا أما وأبا لأطفال صغار ثم هرب وإختبأ لمدة شهرين"، حسب نص تغريدته على موقع "تويتر".

وأضاف أدرعي: "هذه الليلة وصلت قواتنا إلى مكان اختبائه. إنه كان مسلحا وحين أطلق النار على قواتنا تم قتله"، خاتما تغريدته بقوله: "فليعلم كل إرهابي أن يدنا الطويلة ستصل إليه عاجلا أم آجلا"، حسب قوله.