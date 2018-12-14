الجبير: محمد بن سلمان بذل جهودا شخصية كبيرة لإنجاح مفاوضات ستكهولم

نشر الجمعة ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علَّق وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على المشاورات اليمنية التي جمعت وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين في السويد، الجمعة، مثمنا دور القيادة السعودية في "إنجاحها"، وبصفة خاصة دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي سلسلة تغريدات كتبها عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال الجبير إن "تطبيق اتفاق ستوكهولم سيمثل خطوة هامة في الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة الدولة وأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية".

وأضاف الجبير أن المملكة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان "سعت للوصول إلى الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216".

واختتم تغريداته بالحديث عن أن ولي العهد السعودي بذل "جهوداً شخصية كبيرة لإنجاح المفاوضات في ستكهولم".