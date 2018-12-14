البحرينية سوسن الشاعر بفيديو عن تسليم الحوثي للحديدة: رد اعتبار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، مقطع فيديو تحدثت فيه عن محادثات السويد وموافقة جماعة الحوثي في اليمن على تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، واصفة هذه الخطوة بأنها "رد اعتبار وانتصار".

جاء ذلك في تغريدة للشاعر على صفحتها بتويتر، حيث قالت: "لم تذهب تضحيات شهدؤنا هدر اليوم يحصد تحالفنا العربي انتصارته وتسلم الحديدة.. ويدحر الفرس وعملائهم، واليوم نتذكر كل شهيد قدم روحه ثمنا لعزة وكرامة الامة العربية.. اللهم ارحم شهداءنا واسكنهم فسيح جناتك".

ويذكر أن الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في أمريكا، قال إن موافقة جماعة الحوثي على تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة ما كان ليتم دون الضغط العسكري من "الأحرار باليمن".

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جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للسفير السعودي على صفحته بتويتر، حيث قال: "ترحب المملكة بالاتفاق الذي أعلن اليوم بالسويد ونشيد بجهود المبعوث الأممي في الوصول لهذا الاتفاق وهي خطوة هامة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله وستساهم بإذن الله في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية الى الشعب اليمني الشقيق.. وافقت الحكومة الشرعية على مقترح المبعوث الأممي السابق تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة وهو ما استمر الحوثيين في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن واخوانهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن".

وتابع قائلا: "لقد تشكل تحالف دعم الشرعية لحماية الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعية ولإنهاء الحرب والانقلاب والأزمة إنسانية التي بدأتها ميليشيا الحوثي بدعم وتوجيه من إيران والتحالف ماضٍ في تحقيق هذه الأهداف بإذن الله.. المملكة والإمارات هم أكبر المساهمين في خطة الأمم المتحدة للإستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وقد عمل التحالف منذ اليوم الأول لإغاثة اخواننا في اليمن عبر عدة مبادرات وسنستمر في الالتزام بدعم أشقائنا اليمنيين واعادة اعمار اليمن".