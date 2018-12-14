تعليق جديد من أردوغان بشأن تسجيلات خاشقجي و"القتلة": شعبنا ليس غبيا

نشر الجمعة ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2018

شاهد رد بومبيو على سؤال حول محمد بن سلمان ومقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، عن التسجيلات المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية، قال أردوغان إن "السعودية طلبت الاستماع للتسجيلات، وطلبت أيضا الحصول عليها. أسمعناها لهم لكن لم ولن نعطيها لهم.. هل نسلمها ليمحوها؟".

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وطلب أردوغان من السلطات السعودية، إرسال الضالعين في جريمة مقتل خاشقجي إلى تركيا لمحاكمتهم، وذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" المنعقد في إسطنبول.

وخاطب أردوغان السلطات السعودية، قائلا: "إذا كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة فلابد أن تتولى محاكم إسطنبول التي شهدت الجريمة، هذا الأمر وفق القانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا".

وواعتبر أن "خاشقجي، ارتقى شهيدا إثر عملية حقيرة جرت في القنصلية السعودية مع الأسف، وخطيبته تنتظر في الخارج"، حسب وكالة الأناضول.

ويرى أردوغان أنه "بعد اتهام مجلس الشيوخ الأمريكي، للإدارة السعودية بالتورط في قضية خاشقجي، وبعد حديث نيكي هيلي، الصريح في هذا الشأن، فقد بلغ الأمر مرحلة متقدمة، وستتكشف العديد من الأمور".

ولفت أردوغان الأنظار إلى "استماع كل من الاستخبارات الأمريكية (CIA)، وفرنسا وألمانيا وكندا وآخرين" لهذه التسجيلات.

وذكر أنه وجّه سؤالا إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن سبب قدوم الأشخاص الـ15 إلى إسطنبول، وعن عملهم داخل القنصلية، موضحا: "أنتم تعرفون القاتل فهو بين الأشخاص الـ15، إن كنتم ترغبون اكشفوا عن القاتل، وأعلنوا عنه"، مشير إلى أن رد الملك كان "نحن الآن أوقفنا 18 شخصا"، ليضيف الرئيس التركي أنه "بعد فترة ارتفع عدد الموقوفين إلى 22".

كما اعتبر أردوغان أن "التوقيف ليس سبيلا للحل. أين حساب هؤلاء؟ إذا كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة فلابد أن تتولى محاكم إسطنبول، التي شهدت الجريمة، هذا الأمر، وفق القانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا".

وفي تقريرها أفادت وكالة الأناضول بأن أردوغان "جدّد مطالبته السعودية بالكشف عن هوية المتعاون المحلي، الذي ادعت الرياض وجوده ثم نفت ذلك".

وتحدث أردوغان عن قتلة خاشقجي، قائلا: "هؤلاء يظنون العالم والناس أغبياء، لكن هذا الشعب (التركي) ليس غبيا، ويعرف كيف يحاسبهم"، حسب تعبيره.