أردوغان عن مقتل خاشقجي: المدعي العام السعودي غادر بـ5 حقائب مكسرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المدعي العام السعودي، سعود المعجب، الذي زار بلاده مؤخرا على خلفية التحقيقات بقضة مقتل الإعلامي، جمال خاشقجي، غادر تركيا "بخمس حقائب مكسرات فالأمور التي تهمه هي غير تلك التي تهمنا"، على حد تعبيره، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

00:39 لحظة دخول النائب العام السعودي لقنصلية بلاده في إسطنبول

جاء ذلك في تصريحات لأردوغان في المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، بإسطنبول إن "مُرتكب جريمة قتل خاشقجي بالنسبة لي معروف، أعلنوا عنه".

وأردف الرئيس التركي قائلا: "التسجيلات الصوتية تكشف عن أشخاص مقربين من ولي العهد السعودي ضمن الفريق القادم الى إسطنبول ولعبوا دوراً فاعلا في الجريمة"، لافتا على أن المدعي العام السعودي لم يقدم أية معلومات إلى نظيره التركي لدى زيارته تركيا، قائلا: "غادر المدعي العام السعودي إسطنبول ومعه خمسة حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا".

وأضاف: "للأسف، بعض الأوساط والدول في العالم الاسلامي لم تتحدث عن الحق والحقيقة في إطار العدل.. تابعنا ما جرى بالأمس (عن قضية خاشقجي) في مجلس الشيوخ الأمريكي، والأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل ويتطور. لأننا أمددنا الأمريكيين وجهاز استخباراتهم بكل المعلومات. ومستعدون لتقديمها أيضا لكل من يطلبها. وهدفنا من ذلك تحقيق العدالة. فهي الاساس في كل شيء"، لافتا على أن "تركيا تقوم بوحدها تقريبا بمتابعة جريمة مقتل خاشقجي".