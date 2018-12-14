قرقاش يتحدث عن "انحسار نفوذ" تركيا وحملة قطر "الممنهجة" ضد السعودية

نشر الجمعة ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2018

قرقاش يرد على سؤال لـCNN عن إمكانية تصاعد أزمة قطر إلى مواجهة عسكرية

أنور قرقاش لـCNN: طفح الكيل من ازدواجية قطر.. ولدينا الكثير من الأدلة على دعمها للجماعات المتطرفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أحدث تعليق له عبر حسابه على موقع "تويتر"، تحدث الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عما وصفه بـ"الحملة القطرية الممنهجة" ضد السعودية، فضلا عن "استهداف" تركيا للرياض، معتبرا أنه "سيضر" أنقرة.

وأوضح قرقاش أن "الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو المستغربة بل إعادة إنتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة جيرانها، والمنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيسهم في انحسار نفوذها".

وقال قرقاش إن "الغريب في الاستقطاب الذي تشهده المنطقة غياب المنطق وضياع البوصلة وتباين القول والفعل"، مضيفا: "فلنتمعن فيمن يدعي أنه يحمل لواء الديمقراطية وفيمن يدعو لحرية الصحافة وفيمن يوظف الخطاب الديني لأغراضه السياسية؟".