السعودية ترحب باتفاق السويد: على الحوثي تغليب مصلحة اليمنيين

نشر الجمعة ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2018

حصرياً على CNN.. رحلة المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رحبت المملكة العربية السعودية، الجمعة، بنتائج محادثات السويد بين وفد الحكومة اليمنية والحوثيين، مؤكدة أن على الأخير تغليب مصلحة الشعب اليمني للوصول على حل سياسي شامل.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وذكر فيه: "عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بما تم التوصل إليه من اتفاق في مملكة السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد الحوثي، وأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه".

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وقال المصدر: "المملكة تثمن دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق كما تثمن لمملكة السويد استضافتها للمفاوضات.. على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناءً على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما سعت إليه المملكة ودول التحالف، وما تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء".

وأكد المصدر على أن "تسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة هامة للمساعدة في رفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها".